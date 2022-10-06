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Новости

06 октября, 23:50

Происшествия

"Рейд 112": в ЮВАО Москвы произошло ДТП

"Рейд 112": в ЮВАО Москвы произошло ДТП

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В 00:15 на Юго-Востоке столицы случилась авария. В автомобиль "Солярис" врезалась машина "Хендэ Соната".

В 00:50 в сторону Русаковской набережной по улице Олений Вал двигался автомобиль "Шкода". На перекрестке с ним столкнулся автомобиль "Лада", который не заметил красный сигнал светофора.

В 02:50 автомобиль "ГАЗель" двигался по улице Поляны со стороны МКАД в среднем ряду. В районе дома 35А машина заглохла. Водитель вышел из автомобиля и начал доставать из багажника инструменты и аварийный знак. В это время в том же ряду в попутном направлении двигался автомобиль такси "Шкода Рапид". Его водитель не заметил впереди стоящую "ГАЗель" и на полной скорости столкнулся с ней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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