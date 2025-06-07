Из-за пожара в Подмосковье остановлено движение на Ярославском и Ивантеевском шоссе

Из-за пожара в подмосковном Пушкине полностью остановлено движение на Ярославском и Ивантеевском шоссе. Об этом сообщили в "Мострансавто".

Группировка сил и средств на месте ЧП увеличена, там работают больше ста пожарных и три десятка единиц спецтехники. Как рассказали в МЧС, пожар удалось локализовать.

В общей сложности огонь охватил больше 20 тысяч квадратных метров, также произошло частичное обрушение кровли.

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