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Новости

07 июня, 23:30

Происшествия

Из-за пожара в Подмосковье остановлено движение на Ярославском и Ивантеевском шоссе

Из-за пожара в Подмосковье остановлено движение на Ярославском и Ивантеевском шоссе

Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе полностью остановлено

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Пожар на складе в подмосковном Пушкине удалось локализовать

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Из-за пожара в подмосковном Пушкине полностью остановлено движение на Ярославском и Ивантеевском шоссе. Об этом сообщили в "Мострансавто".

Группировка сил и средств на месте ЧП увеличена, там работают больше ста пожарных и три десятка единиц спецтехники. Как рассказали в МЧС, пожар удалось локализовать.

В общей сложности огонь охватил больше 20 тысяч квадратных метров, также произошло частичное обрушение кровли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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