Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 18:30

Происшествия

Власти Орска сообщили о новых угрозах подтопления города

Власти Орска сообщили о новых угрозах подтопления города

Новости мира: три человека погибли из-за взрыва на стрельбище в Тбилиси

Путин поручил главе МВД обеспечить охрану правопорядка в зонах паводков

Грузовик загорелся на трассе М-11 в Московской области

Ущерб от паводка в Оренбургской области может превысить 21 млрд рублей

Три автомобиля столкнулись на Новослободской улице в Москве

Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера

ДТП с участием нескольких авто произошло на Новослободской улице в Москве

Глава МЧС Куренков отправился в подтопленные районы Орска

Зона подтопления увеличилась из-за нового прорыва дамбы в Орске

Власти Орска сообщили о новых угрозах подтопления и объявили в некоторых районах города эвакуацию.

Также в Сети появились кадры того, как сейчас выглядит второй по величине город Оренбургской области с высоты после прорыва дамбы.

Улицы и дороги полностью затоплены. Так же, как и многие дома, некоторые целиком ушли под воду, часть - уплыли. На окраине города с высоты видны только крыши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика