Власти Орска сообщили о новых угрозах подтопления города

Власти Орска сообщили о новых угрозах подтопления и объявили в некоторых районах города эвакуацию.

Также в Сети появились кадры того, как сейчас выглядит второй по величине город Оренбургской области с высоты после прорыва дамбы.

Улицы и дороги полностью затоплены. Так же, как и многие дома, некоторые целиком ушли под воду, часть - уплыли. На окраине города с высоты видны только крыши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.