Блогер умерла после пластической операции в Москве

Блогер из Италии Юлия Бурцева скончалась после операции по увеличению ягодиц в частной московской клинике. 38-летняя женщина специально прилетела в столицу для проведения этой процедуры.

Точная причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой. По основной версии следствия, у пациентки развился анафилактический шок на введенные препараты. Как выяснилось, операцию проводила косметолог без необходимого профильного образования.

