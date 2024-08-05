Новости регионов: 4 пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле готовят к выписке

Медики готовят к выписке четырех пострадавших при частичном обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В результате взрыва газа в одном из домов обрушились два подъезда. В итоге десять человек погибли, пятеро из них – дети. Спасателям удалось спасти 16 человек. Возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что все участники массовой драки, в которой пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, обвиняются в покушении на убийство спортсмена. Инцидент произошел в Феодосии. Двали заступился за подростка, которого избивали на улице. За это на спортсмена напали несколько мужчин, и в итоге у него сильно поврежден глаз.

