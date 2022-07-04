26 домов пострадали в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ

350 квартир в 26 домах пострадали в Белгороде в результате обстрела со стороны украинских войск.

При обстреле были выбиты окна, обломки которых повредили несколько автомобилей. По словам военных экспертов, разрушения могли быть гораздо более серьезными, если бы не средства противовоздушной обороны.

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