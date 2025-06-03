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03 июня, 17:15

Происшествия

СК квалифицировал подрывы на железной дороге в Брянской и Курской областях как теракты

СК квалифицировал подрывы на железной дороге в Брянской и Курской областях как теракты

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Следственный комитет признал подрывы железнодорожных составов в Брянской и Курской областях терактами. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в результате атак погибли 7 человек, пострадали 113 – среди них есть дети. К взрывам привели действия организованных групп, которые СК совместно с ФСБ и МВД планирует установить и привлечь к ответственности.

На лечении в больницах остаются 53 человека. Состояние шести из них врачи оценивают как тяжелое. Одной из пациенток провели сложную реконструктивную операцию на костях таза в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова. Также под наблюдением остается четырехлетний ребенок – его планируют выписать в конце недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Подрыв мостов в Брянской и Курской областях
происшествиярегионывидеоРоман Карлов

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