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ВС РФ ликвидировали 45 боевиков ВСУ на купянском направлении

ВС РФ ликвидировали 45 боевиков ВСУ на купянском направлении

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На купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск РФ нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 45 человек, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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