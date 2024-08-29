Обыски прошли по месту жительства экс-замминистра обороны Павла Попова в Москве

По месту жительства арестованного экс-замминистра обороны Павла Попова в Москве прошли обыски.

Мужчина был задержан 29 августа. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По решению военного суда офицер останется под стражей до 29 октября и будет отправлен в СИЗО № 2.

По версии следствия, он в период с 2021 по 2024 год обогащался за счет парка "Патриот", пока отвечал за его работу. Кроме того, он организовал строительные и ремонтные работы, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет учреждения.

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