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29 августа, 22:15

Политика

Обыски прошли по месту жительства экс-замминистра обороны Павла Попова в Москве

Обыски прошли по месту жительства экс-замминистра обороны Павла Попова в Москве

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По месту жительства арестованного экс-замминистра обороны Павла Попова в Москве прошли обыски.

Мужчина был задержан 29 августа. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По решению военного суда офицер останется под стражей до 29 октября и будет отправлен в СИЗО № 2.

По версии следствия, он в период с 2021 по 2024 год обогащался за счет парка "Патриот", пока отвечал за его работу. Кроме того, он организовал строительные и ремонтные работы, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет учреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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