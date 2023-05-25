Новые версии пропажи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного появились в СМИ

Новые версии пропажи Валерия Залужного появились в СМИ. Главнокомандующий ВСУ перенес тяжелую операцию и не сможет вернутся к руководству армией. Об этом сообщил представитель российских спецслужб со ссылкой на источники в украинском военном ведомстве.

По имеющейся информации, Залужный был ранен во время удара российской артиллерии по украинскому штабу 8 мая. С этого дня он перестал появляться на публике и не приехал на заседание Военного комитета НАТО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.