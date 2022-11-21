Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

Американские СМИ подтвердили подлинность видео с расстрелом российских военнопленных

Американские СМИ подтвердили подлинность видео с расстрелом российских военнопленных

ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на краснолиманском направлении

ВСУ обстреляли Донецк

Токаев побеждает на выборах в Казахстане

Глава МАГАТЭ заявил о тяжелой ситуации на ЗАЭС

ВСУ обстреляли четыре района Донецка и Макеевку

В МАГАТЭ призвали немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

ВС РФ нанесли удар по позициям артиллерийского дивизиона ВСУ под Харьковом

Радиационный фон на ЗАЭС после обстрелов ВСУ в норме – "Росэнергоатом"

Более 250 казахстанцев проголосовали на выборах президента республики в Москве

Газета New York Times подтвердила подлинность видео с расстрелом российских военнопленных. Журналисты сравнили кадры со спутниковыми снимками и пришли к выводу, что запись была сделана в Макеевке.

В статье приведены слова представителя организации "Врачи за права человека", который отмечает, что большинство пленных были убиты выстрелами в голову и что расстрел беззащитных нарушает международное законодательство. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовАнастасия БородинаИрина Силкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика