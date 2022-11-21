Американские СМИ подтвердили подлинность видео с расстрелом российских военнопленных

Газета New York Times подтвердила подлинность видео с расстрелом российских военнопленных. Журналисты сравнили кадры со спутниковыми снимками и пришли к выводу, что запись была сделана в Макеевке.

В статье приведены слова представителя организации "Врачи за права человека", который отмечает, что большинство пленных были убиты выстрелами в голову и что расстрел беззащитных нарушает международное законодательство. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.