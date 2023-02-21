Совет Евросоюза продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕС.

Тем временем тысячи людей в Европе стали выходить на марши против военной поддержки Украины. Особенно сильна волна протестов в Германии, где прошла Мюнхенская конференция по безопасности. Там британский премьер заявил о планах удвоить военную помощь Киеву.

Какие аргументы у несогласных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.