07:30Политика
Совет Евросоюза продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года
Совет Евросоюза продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕС.
Тем временем тысячи людей в Европе стали выходить на марши против военной поддержки Украины. Особенно сильна волна протестов в Германии, где прошла Мюнхенская конференция по безопасности. Там британский премьер заявил о планах удвоить военную помощь Киеву.
Какие аргументы у несогласных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.