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Политика

Совет Евросоюза продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года

Совет Евросоюза продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года

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Совет Евросоюза продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕС.

Тем временем тысячи людей в Европе стали выходить на марши против военной поддержки Украины. Особенно сильна волна протестов в Германии, где прошла Мюнхенская конференция по безопасности. Там британский премьер заявил о планах удвоить военную помощь Киеву.

Какие аргументы у несогласных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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