Американские военные создали на Украине секретное спецподразделение – СМИ

Американские военные создали на Украине секретное спецподразделение. Как написали немецкие СМИ, точно такие же отряды действовали в Афганистане.

Американские специалисты отвечают за обучение украинских боевиков и поставки им оружия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.