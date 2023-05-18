Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:15

Политика

Пресс-секретарь Белого дома покинула брифинг после вопроса о России

Пресс-секретарь Белого дома покинула брифинг после вопроса о России

Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" ВС РФ нанесли удар по позициям украинской армии

Кадырову возвратили из Чехии любимого коня

Российские десантники у поселков Красное и Богдановка отразили семь атак ВСУ

К середине лета у Белого дома могут закончиться деньги на военную помощь Украине – СМИ

Новости часа: замминистра обороны США по политическим делам покинет свой пост

Новости часа: пять человек погибли в Донецке в результате обстрелов ВСУ

Новости часа: российские военные пресекли попытку ВСУ вывести группировки из Марьинки

Байден заявил, что переговоры по предотвращению дефолта в США будут идти до соглашения

В МО РФ заявили, что российские войска уничтожили РЛС и пять установок Patriot в Киеве

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сбежала с брифинга после вопроса о России. Ее попросили прокомментировать тот факт, что обвинения против Москвы о вмешательстве в выборы президента были выдвинуты под надуманным предлогом.

Недавний доклад американского Минюста подтвердил, что тема связей Дональда Трампа с Москвой – не более чем фантазия местных чиновников. В отчете ФБР было указано, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика