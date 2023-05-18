Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сбежала с брифинга после вопроса о России. Ее попросили прокомментировать тот факт, что обвинения против Москвы о вмешательстве в выборы президента были выдвинуты под надуманным предлогом.

Недавний доклад американского Минюста подтвердил, что тема связей Дональда Трампа с Москвой – не более чем фантазия местных чиновников. В отчете ФБР было указано, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.