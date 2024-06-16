Новости мира: Трюдо в очередной раз уличили в поддержке нацизма

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выкрикнул запрещенный в России бандеровский лозунг. Это случилось в ходе второго дня мирной конференции по Украине в Швейцарии во время общей фотосессии. Остальные сделали вид, что не заметили.

Президент Кубы посетил корабли ВМФ России, которые прибыли в порт Гаваны. Мигель Диас-Канель осмотрел фрегат "Адмирал Горшков" и побывал на палубе атомной подводной лодки "Казань".

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