Новости мира: Трамп и Си Цзиньпин обсудят снижение торговых барьеров на 30 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют обсудить взаимное снижение торговых барьеров на сумму около 30 миллиардов долларов с каждой стороны. Переговоры проходят в рамках трехдневного государственного визита Трампа в Китай.

Во Франции на борту круизного лайнера умер мужчина, предположительно из‑за гастроэнтерита. Около 1 700 пассажиров помещены на карантин, у 50 выявлены симптомы кишечной инфекции. Власти заявили, что случай не связан с хантавирусом.

В сенате Филиппин произошла стрельба во время попытки ареста сенатора Рональда дела Росы, скрывавшегося после публикации ордера Международным уголовным судом. В результате никто не пострадал.

