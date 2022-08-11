В ООН прокомментировали решение Эстонии закрыть границу для россиян с шенгеном

Страна имеет право на свою визовую политику. Так в ООН прокомментировали решение Эстонии закрыть границу для россиян с визами, выданными республикой. Не пустят и с шенгеном другой страны ЕС.

Некоторые европейские политики предложили включить отмену шенгена в следующий пакет санкции. Судя по отзывам обладателей эстонского шенгена, в начале года ее чаще всего давали на полгода или год. А к лету сроки серьезно сократились: в основном туристы писали про 1–3 месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

