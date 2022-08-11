Власти Эстонии отменят ранее выданные туристические визы россиянам

Власти Эстонии объявили, что отменяют ранее выданные туристические визы россиянам, а также запрещают въезд в страну за исключением особых случаев. Кроме того, некоторые европейские политики предложили включить отмену "шенгена" в следующий пакет санкций.

Много ли россиян сейчас путешествует по Европе? И как проще всего туда добраться? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.