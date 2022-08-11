В Запорожской области разработали план на случай удара ВСУ по ядерным отходам в районе АЭС

Власти освобожденной Запорожской области разработали план действий на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов в районе АЭС. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. План предусматривает в том числе эвакуацию всех жителей.

На Запорожской атомной электростанции хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов. Но украинские войска продолжают наносить целенаправленные удары по этой территории.

Ранее Россия запросила специальное заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг станции. Генсек ООН выступил за создание периметра безопасности вокруг АЭС. Однако 11 августа украинские войска продолжили обстрел из разных видов орудий.

По сообщению главы военно-гражданской администрации Запорожья, радиационный фон на территории остается в норме. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.