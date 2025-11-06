06 ноября, 07:15Политика
В Госдуме предложили сократить летние каникулы для школьников на месяц
В Госдуме предложили сократить летние каникулы для школьников на месяц. Предполагается, что в июне будут занятия по рисованию, музыке и физкультуре.
Чтобы снизить нагрузку на учеников, количество уроков в течение года предложили сократить. По словам педагогов, если учиться придется и в июне, нужно будет перестраивать учебный график. Также они добавили, что 3 летних месяца – это возможность наладить диалог родителей и детей, который в рабочей рутине нередко теряется.
