06 ноября, 07:15

Политика

В Госдуме предложили сократить летние каникулы для школьников на месяц

В Госдуме предложили сократить летние каникулы для школьников на месяц. Предполагается, что в июне будут занятия по рисованию, музыке и физкультуре.

Чтобы снизить нагрузку на учеников, количество уроков в течение года предложили сократить. По словам педагогов, если учиться придется и в июне, нужно будет перестраивать учебный график. Также они добавили, что 3 летних месяца – это возможность наладить диалог родителей и детей, который в рабочей рутине нередко теряется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

