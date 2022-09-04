ВСУ начали обстрел Херсона

После обстрелов Запорожской АЭС украинские войска переключились на Херсон. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ несут большие потери. По данным российского военного ведомства, там за сутки уничтожили 23 танка, 27 боевых машин пехоты и более 230 боевиков.

Как сообщают российские военные, в медучреждениях Николаева и Николаевской области не хватает койкомест, медикаментов и запасов крови. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.