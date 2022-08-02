Эксперты оценили предложение аннулировать выданные россиянам шенгенские визы

Евросоюз должен аннулировать все шенгенские визы, выданные гражданам России. С таким предложением выступил евродепутат от Эстонии Урмас Паэт. По его словам, россияне должны путешествовать исключительно в Уганду и Эфиопию.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин не исключил такой возможности. При этом вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил, что занимается шенгенскими визами уже четверть века. За это время, по его словам, не было случая аннулирования уже выданной визы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

