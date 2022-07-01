Бойцы "Ахмата" взяли под контроль свыше половины Приволья

Спецподразделение "Ахмат" совместно с бойцами второго корпуса Народной милиции ЛНР взяли под контроль более половины Приволья – города в составе Лисичанского горсовета. Об этом сообщил командир спецподразделения Апти Алаудинов.

По его словам, украинские военные спешно отступают и несут потери. Офицер ЛНР Андрей Марочко заявил, что недавно ВСУ получили приказ мелкими группами уходить из Лисичанска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

