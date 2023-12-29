"Актуальный репортаж": где в Москве обучают часовщиков

Спрос на услуги часовщиков большой, а конкуренция минимальная, поэтому мастера получают высокие зарплаты. Обучиться ремеслу в Москве можно только в двух школах.

Часовщиков обучают Первая московская часовая школа и Академия часового дела. Однако, по словам рекрутера Марины Акшаровой, если человек будет находиться и обучаться делу рядом с мастером, то такое обучение выйдет эффективнее курса в образовательном учреждении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.