29 декабря, 12:30Общество
"Актуальный репортаж": где в Москве обучают часовщиков
Спрос на услуги часовщиков большой, а конкуренция минимальная, поэтому мастера получают высокие зарплаты. Обучиться ремеслу в Москве можно только в двух школах.
Часовщиков обучают Первая московская часовая школа и Академия часового дела. Однако, по словам рекрутера Марины Акшаровой, если человек будет находиться и обучаться делу рядом с мастером, то такое обучение выйдет эффективнее курса в образовательном учреждении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.