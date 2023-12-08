Размер МРОТ в Москве увеличат на 18,5% в 2024 году

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Столичные власти утвердили размер минимальной заработной платы в Москве в 2024 году, он превысит федеральный МРОТ в 1,5 раза и составит 29 389 рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как уточнил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, размер устанавливается на уровне региона. Работодатели не смогут выплачивать сотруднику, который отработал месяц по полной ставке, зарплату ниже этого показателя.

В настоящий момент МРОТ в Москве составляет 24 801 рубль, напомнил Ефимов. В публикации добавили, что минимальные размеры заработной платы в регионах определяются в зависимости от социально-экономической обстановки.

В конце ноября Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ в России в 2024 году до 19 242 рублей. Сейчас минимальный размер отплаты труда составляет 16 242 рубля. В следующем году сумма увеличится на 3 тысячи рублей, или 18,5%. Кроме того, с 2025-го в стране повысится соотношение между МРОТ и медианной зарплатой до 48%.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, увеличение МРОТ представляет собой важное решение, которое защитит граждан и повысит реальные доходы. В результате заработная плата увеличится у 4,8 миллиона россиян, добавил он.

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