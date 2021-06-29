Москвичка рассказала о самочувствии после прививки от COVID-19

Прививку от коронавируса уже сделали порядка 23 миллионов россиян, это данные Минздрава. В Москве вакцинироваться можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, даже в павильонах здоровья в парках.

В рубрике "Подставь плечо" телезрителям рассказывают истории тех, кто привился от коронавируса.

Жительница столицы Алена Мазур рассказала об опыте вакцинации.

По ее словам, побочные эффекты после прививки в виде повышенной температуры и слабости сохранялись только в течение первых двух дней. Затем все прошло. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.