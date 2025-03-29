Метеорологи обещают москвичам до 14 градусов 30 марта

В воскресенье, 30 марта, установится теплая погода – ночью оказатели термометров окажутся около 0, а днем вырастут до 14 градусов.

Следующая неделя начнется с облачности, однако ночи станут теплее – до плюс 4, днем также будет 14 градусов. Примерно такая же погода сохранится во вторник, 1 апреля.

Но в среду, 2-го числа, возможен небольшой дождь. И дневная температура понизится до плюс 10. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.