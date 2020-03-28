Определены товары первой необходимости

Перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса утвердили. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

В списке 23 пункта: детские товары, моющие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

Также сюда относятся зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, электрическое оборудование, бытовые приборы, компьютерное оборудование.

Важными считаются строительные инструменты и материалы, санитарно-технические изделия, товары для пожаротушения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.