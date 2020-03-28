Более 13,4 тысячи россиян вернулись 27 марта из-за рубежа

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
27 марта из-за рубежа вернулись более 13,4 тысячи россиян. За сутки было выполнено 106 чартерных рейсов в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.
На 28 марта запланировано 92 чартерных рейса. Среди них рейс авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" из Денпасара (Индонезия), рейс Azur Air из Ла-Романы в Доминикане, рейс "Победы" из Дубая и рейс Air Moldova из Кишинева.
30 марта планируется рейс авиакомпании Azur Air из Канкуна (Мексика), 1 апреля рейс "Аэрофлота" из Дели (Индия). Также прорабатывается возможность организации рейса из Калькутты, где сейчас находится 141 гражданин России.
1 апреля также запланирован рейс "России" из Гоа (Индия), рейс "России" из Занзибара, Маврикии и с Сейшельских островов. 31 марта – 1 апреля возможен рейс Azur Air по маршруту Москва - Рио-де-Жанейро (Бразилия) – Лима (Перу) – Варадеро (Куба) – Москва.
"Аэрофлот" готов вывезти пассажиров из Индонезии 4 специальными дополнительными рейсами. Там сейчас находится порядка 3 600 граждан РФ.
Правительство РФ выделит Росавиации из резервного фонда бюджетные ассигнования в размере 1,5 миллиарда рублей. Деньги получат российские авиакомпании в качестве компенсации за вывоз россиян из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.
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