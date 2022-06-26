Москвичам бесплатно раздают воду из-за жары. Как сообщает Дептранс, получить ее можно на станциях метро и МЦК.

Второй день в столице "оранжевый" уровень опасности. Улицы постоянно проливают водой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.