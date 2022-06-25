В Москву пришла настоящая летняя жара

Настоящая летняя жара пришла в Москву. Жители города спасаются от пекла у воды. У бассейнов уже не найти свободный лежак.

На городских пляжах тоже многолюдно. Как долго такое пекло продержится в столице? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.