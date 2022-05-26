Страны Европы заявили, что закупят вакцину от оспы и антивирусные препараты

Сразу несколько европейских стран заявили о том, что закупают вакцину от оспы и антивирусные препараты. В Великобритании число зараженных приближается к 100, около 50 случаев – в Португалии.

В России случаев заражения пока не зарегистрировали, паниковать не стоит, говорят в Роспотребнадзоре. А вот в Европе для заболевших выделяют боксы в инфекционных больницах и сажают на карантин контактных.

По словам врачей, диагностировать оспу обезьян можно достаточно быстро, с помощью теста системы ПЦР. В России есть собственная разработка, анализ будет готов через 30 минут. Пока вирусологи сходятся во мнении, что к пандемии вспышка оспы обезьян не приведет. Кроме того, штамм, который проник в Европу, называют самым легким из существующих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.