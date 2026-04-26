Дождь начался в столице

В Москве начался дождь, в некоторых районах наблюдается град. На дорогах возможна гололедица. Комплекс городского хозяйства просит москвичей быть внимательными, избегать шатких конструкций и деревьев, не парковать под ними автомобили.

Влажность составляет 80%. Атмосферное давление составит 727 миллиметров ртутного столба. Непогода задержится в регионе вплоть до вторника, 28 апреля. В понедельник возможно образование снежного покрова высотой до 5 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.