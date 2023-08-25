Эксперты рассказали, как выбрать джем

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По одной из легенд джем придумали в Шотландии в XVIII веке. Мужчина купил апельсины у испанских мореплавателей и принес их жене. Фрукты оказались горькими, поэтому женщина сварила их с сахаром. Позднее лакомство стали называть по имени этой женщины – Дженнет.

В российских магазинах есть много разных упаковок с таким угощением. Чем отличается джем от варенья? И почему не стоит брать тот, в котором много яблок?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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