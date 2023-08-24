"МегаФон" модернизировал мобильную сеть в Звенигороде

Подмосковье остается одним из самых популярных и доступных мест отдыха москвичей. Чтобы сохранить за городом привычный комфорт, "МегаФон" улучшил качество связи для своих абонентов.

Например, скоростной интернет появился в туристическом комплексе "Таежные дачи" в Звенигороде. Мобильную сеть там модернизировали в рамках программы по развитию инфраструктуры в туристических местах Московской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.