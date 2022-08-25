Спрос на ковидные экспресс-тесты резко вырос в РФ

В России резко вырос спрос на ковидные экспресс-тесты. Буквально за две недели продажи подскочили на 40%. Это касается частных клиник, а в аптеках тесты смели с полок.

Эксперты объяснили это всплеском штамма "Омикрон". Но насколько эффективна такая экспресс-диагностика и не пора ли делать ревакцинацию в преддверии осеннего сезона? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.