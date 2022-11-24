24 ноября, 17:25M24.RU
Специалисты рассказали, что такое "невидимая инвалидность" и как с ней жить
24 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция на тему "Невидимая инвалидность: вызовы и решения".
Что такое "невидимая инвалидность"? Когда здоровье сотрудника становится проблемой для работодателя? Как помочь человеку с "невидимой инвалидностью" найти работу? Об этом и многом другом рассказывали:
- руководитель фонда борьбы с лейкемией Ануш Овсепян;
- управляющий консультант рекрутинговой компании GetExperts Екатерина Котова;
- директор по развитию, сооснователь Everland Елена Мартынова;
- юрист, эксперт в медицинском и трудовом праве Ольга Грицай;
- президент и основатель благотворительного фонда "Гольфстрим" Марина Зубова (онлайн).