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24 ноября, 17:25

M24.RU

Специалисты рассказали, что такое "невидимая инвалидность" и как с ней жить

Специалисты рассказали, что такое "невидимая инвалидность" и как с ней жить

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24 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция на тему "Невидимая инвалидность: вызовы и решения".

Что такое "невидимая инвалидность"? Когда здоровье сотрудника становится проблемой для работодателя? Как помочь человеку с "невидимой инвалидностью" найти работу? Об этом и многом другом рассказывали:

  • руководитель фонда борьбы с лейкемией Ануш Овсепян;
  • управляющий консультант рекрутинговой компании GetExperts Екатерина Котова;
  • директор по развитию, сооснователь Everland Елена Мартынова;
  • юрист, эксперт в медицинском и трудовом праве Ольга Грицай;
  • президент и основатель благотворительного фонда "Гольфстрим" Марина Зубова (онлайн).
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