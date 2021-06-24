Россияне массово сдают путевки в Краснодарский край из-за ограничений

Туристы массово сдают путевки на Кубань. Однако вернуть полную стоимость за отмененный тур смогут не все. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

Запросы пошли после того, как на курортах Краснодарского края ввели новые ограничения. С 1 июля в гостиницы будут заселять только при наличии прививки либо отрицательного ПЦР-теста. Детям справки не понадобятся, а вот ПЦР-тест сделать тоже придется.

Антиковидные меры для туристов вводят и другие регионы. С 27 июня все гостиницы Пскова также будут требовать от гостей подтвердить свой антиковидный статус. В Карелии эти правила вступят в силу 15 июля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.