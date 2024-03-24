Люди стали приносить свечи и цветы к мемориалу возле "Крокус Сити Холла"

Москва скорбит о жертвах теракта. К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают приходить люди. Они стали приносить цветы, свечи и мягкие игрушки.

В день общенационального траура объединились все регионы России и провели акцию "Летят журавли". Она началась в 20:00, в то же самое время, когда в пятницу, 22 марта, в зале "Крокус Сити Холла" раздались первые выстрелы.

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