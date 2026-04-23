Концентрация пыльцы достигла максимальных значений в Москве

Основные симптомы поллиноза включают ринит, заложенность носа, чихание, обильные выделения и конъюнктивит. Аллерголог-иммунолог Елена Москаева посоветовала аллергикам перед выходом на улицу использовать барьерные средства.

В Москве зафиксирован пик цветения березы, концентрация пыльцы достигла максимальных значений. Аллерголог-иммунолог Дарья Жукова сообщила, что поллиноз является врожденной предрасположенностью.

