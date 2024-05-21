Россияне не смогли улететь в отпуск из-за неточностей в написании имени в загранпаспортах

Неточность в написании ФИО в заграничном паспорте стала причиной отказа при прохождении пограничной службы для двух россиян. Так, Артем Васильев собирался поехать в отпуск вместе с дочерью Марией, однако на границе выяснилось, что в загранпаспорте ее отчество написано через ё, а в свидетельстве о рождении – через е. В итоге их пляжный отдых сорвался.

Как не попасть в такую ситуацию? Что делать в случае срыва поездки? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.