Москвичей предупредили о сильном ветре

В среду, 20 апреля, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре РФ.

В северо-западном округе столицы в 2022 году благоустроят десятки территорий, заявил Сергей Собянин.

Высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Киселевка уничтожены до 40 украинских военных и семь единиц техники, заявили в Минобороны РФ.

