Минобороны РФ опубликовало ролик о военной службе по контракту

Минобороны РФ опубликовало агитационный ролик о военной службе по контракту. Героями 30-секундного видео стали охранник в супермаркете, фитнес-тренер и водитель такси.

Авторы видео задают вопросы о том, кем на самом деле хотели бы стать мужчины и как смогли бы изменить свою жизнь, выбрав другой путь. В финале ролика все герои в компании сослуживцев выходят в кадр в военной форме.

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