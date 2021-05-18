Жители Путилкова рассказали о толпах мигрантов

Миграционный центр в подмосковном Путилкове атакуют мигранты. Люди стремятся получить разрешение на работу, пока еще действует указ президента, по которому из-за эпидемиологической ситуации нелегалов нельзя высылать из страны. При этом местные жители гостям в таких количествах не рады.

В самом центре говорят, что гастарбайтеры ведут себя спокойно, но объем работы в последнее время серьезно увеличился. Мигранты занимают места в очереди с ночи и ждут приема сутками.

В Миграционном центре Московской области рассказали, что похожая ситуация сейчас во всех офисах. Люди спешат легализоваться, чтобы не потерять работу и избежать принудительной отправки на родину. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.