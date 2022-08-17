Запах гари в Москве из-за природных пожаров и перезапуск кофеен Starbucks

Гарь от пожаров в Рязанской области сегодня добралась до Москвы. Сильный запах чувствовали жители сразу нескольких районов. К вечеру дым начал постепенно рассеиваться. Для борьбы с огнем из столицы отправили пожарных, спасателей и технику, в том числе и авиацию.
Кофейни "Starbucks" откроются под новым названием. "Stars coffee" – так теперь будет называться сеть. Кофейни, по некоторым данным, начнут работу с 18 августа . Вместе с тем, у представителей компании "Вкусно – и точка" тоже есть новости. В меню появится напиток "Кола и Точка", а также еще несколько продуктов под новыми названиями.
В Москве продолжаются работы по благоустройству жилых кварталов в районе Москворечье-Сабурово. Там обновляется инфраструктура и появляются новые зоны отдыха для горожан. А в долине реки Чертановка завершены работы по реабилитации природного парка.
Следственный комитет России обследуют место обстрела в Первомайске из HIMARS со стороны ВСУ. Удар из американской реактивной системы залпового огня был нанесен по многоэтажке. На кадрах, которые публикует РИА Новости, видно, что снесена часть дома. А двор завален кирпичами. В результате удара погиб один человек.
Вооруженные силы России продолжают уничтожать военные склады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки уничтожили 9 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Также официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что украинские подразделения из-за больших потерь часто покидают свои позиции.
Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.
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