На форуме "Армия – 2022" открыли выставку вооружения, захваченного во время спецоперации на Украине. По данным Минобороны, техника в основном исправная – украинские военные ее просто бросали.

Там можно увидеть иностранные беспилотники, бронемашины, а также артиллерийские системы. О трофейной выставке – в эфире телеканала Москва 24.