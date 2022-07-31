Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Крыму

В Крыму сейчас проходит фестиваль "Таврида.АРТ". Эта уникальная платформа, которая помогает молодым людям реализовать себя в креативных индустриях, культуре и искусстве.

Дирижер Юрий Башмет в рамках арт-школы классической музыки посвящал молодых коллег в секреты мастерства. Итогом четырехдневной совместной работы стал благотворительный концерт. Он прошел в поддержку жителей Керчи и Ялты, пострадавших от подтоплений.

На концерте прозвучали произведения Баха, Моцарта и Бетховена. Пожертвования делали зрители онлайн-трансляции и гости мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

