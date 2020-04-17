Форма поиска по сайту

17 апреля 2020, 07:45

Общество

Врача из Краснодара уволили за видео в Instagram

Центробанк рекомендовал ломбардам дать клиентам больше времени на выкуп

Центробанк разрешил финансовым организациям обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Налоговики решили следить за доходами каждой российской семьи

Владимира Мединского исключили из попечительского совета Фонда Кино

В Китае сейчас больше 82 тысяч зараженных

Пассажиров в метро стало на полмиллиона меньше

Синоптики обещают дождь после обеда

Как живут пары, которым пришлось съехаться из-за самоизоляции

Большинство регионов не стали закрывать храмы на Пасху

В Красноярске ФБС задержали подростка, готовившего нападение на школу. При обыске у него нашли обрез охотничьего ружья, патроны, и, предположительно, самодельные бомбы. А так же личные дневники с записями о нападении на ближайшие дни. Подросток уже дал признательные показания.

В Самаре мужчина ограбил магазин вместе со своей 10-летней падчерицей. Его уже судили в прошлом году за такое же дело. И каждый раз преступник связывал продавщиц и угрожал им ножом. Так же он поступил и в этот раз. Уже по отработанной схемой. Но в первый раз на дело он пошел с ребенком. Девочка проверяла, есть ли кто-то еще магазине и следила за улицей. В результате, грабитель забрал больше 30 телефонов и другие аксессуары.

Вот такое видео в разгар пандемии появилось в соцсетях. Люди пишут, что это очередь строителей компании "Новатэк" в столовую под Мурманском. Одни говорят, что видео снято до вспышки заболевания. Другие считают, что кадры свежие. И таких больше. Два дня назад COVID-19 обнаружили у 125 рабочих компании. Всего же в городе живут около 11 тысяч вахтовиков.

Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. На рынке в Севастополе продавцов попросили закрыть торговые точки. Но деньги важнее, от самоизоляции они отказались. А еще и уклонились от уплаты налогов. Вывезти их с рынка приехали рабочие. Но продавцы встретили ликвидаторов кулаками.

Врача из Краснодара уволили за сториз в Instagram. Девушка выложила видео, на котором "купается" в спиртовых салфетках, разбрасывается масками и предлагает поменять их на двушку в центре Краснодара. Но шутку руководство не оценило. И теперь девушке придется искать новую работу.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
