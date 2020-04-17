Врача из Краснодара уволили за видео в Instagram

В Красноярске ФБС задержали подростка, готовившего нападение на школу. При обыске у него нашли обрез охотничьего ружья, патроны, и, предположительно, самодельные бомбы. А так же личные дневники с записями о нападении на ближайшие дни. Подросток уже дал признательные показания.

В Самаре мужчина ограбил магазин вместе со своей 10-летней падчерицей. Его уже судили в прошлом году за такое же дело. И каждый раз преступник связывал продавщиц и угрожал им ножом. Так же он поступил и в этот раз. Уже по отработанной схемой. Но в первый раз на дело он пошел с ребенком. Девочка проверяла, есть ли кто-то еще магазине и следила за улицей. В результате, грабитель забрал больше 30 телефонов и другие аксессуары.

Вот такое видео в разгар пандемии появилось в соцсетях. Люди пишут, что это очередь строителей компании "Новатэк" в столовую под Мурманском. Одни говорят, что видео снято до вспышки заболевания. Другие считают, что кадры свежие. И таких больше. Два дня назад COVID-19 обнаружили у 125 рабочих компании. Всего же в городе живут около 11 тысяч вахтовиков.

Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. На рынке в Севастополе продавцов попросили закрыть торговые точки. Но деньги важнее, от самоизоляции они отказались. А еще и уклонились от уплаты налогов. Вывезти их с рынка приехали рабочие. Но продавцы встретили ликвидаторов кулаками.

Врача из Краснодара уволили за сториз в Instagram. Девушка выложила видео, на котором "купается" в спиртовых салфетках, разбрасывается масками и предлагает поменять их на двушку в центре Краснодара. Но шутку руководство не оценило. И теперь девушке придется искать новую работу.

