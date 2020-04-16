ГД оперативно решит вопрос об освобождении выплат врачам от НДФЛ – Володин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Депутаты Госдумы решат вопрос об освобождении медицинских работников от налога на доходы физических лиф (НДФЛ). Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина будет проработано в оперативном порядке, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Он отметил, что в приоритете работы парламентариев будет проработка предложений о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс.
Володин рассказал, что поставленные президентом задачи также решает и комиссия по поддержке малого и среднего бизнеса. Ее члены намерены обсудить с региональными властями и предпринимателями механизмы реализации инициатив президента.
"В частности, расширение перечня наиболее пострадавших отраслей за счет компаний, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, а также список ключевых для экономики регионов системообразующих предприятий", – приводит портал "Дни.ру" слова спикера Госдумы.
Ранее Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам, которые борются с коронавирусом. В частности, глава государства поручил главе Минфина Антону Силуанову внести изменения в нормативные документы по поддержке медицинских работников, чтобы они получили до 80 тысяч рублей "чистыми".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: