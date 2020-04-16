ГД оперативно решит вопрос об освобождении выплат врачам от НДФЛ – Володин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Депутаты Госдумы решат вопрос об освобождении медицинских работников от налога на доходы физических лиф (НДФЛ). Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина будет проработано в оперативном порядке, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что в приоритете работы парламентариев будет проработка предложений о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Володин рассказал, что поставленные президентом задачи также решает и комиссия по поддержке малого и среднего бизнеса. Ее члены намерены обсудить с региональными властями и предпринимателями механизмы реализации инициатив президента.

"В частности, расширение перечня наиболее пострадавших отраслей за счет компаний, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, а также список ключевых для экономики регионов системообразующих предприятий", – приводит портал "Дни.ру" слова спикера Госдумы.

Ранее Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам, которые борются с коронавирусом. В частности, глава государства поручил главе Минфина Антону Силуанову внести изменения в нормативные документы по поддержке медицинских работников, чтобы они получили до 80 тысяч рублей "чистыми".