Москвичам не удастся понаблюдать за первым весенним звездопадом из-за облаков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Москвы не смогут наблюдать за первым весенним звездопадом на этой неделе из-за облачной погоды, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Первый звездопад весны – метеорный поток Лириды – пройдет с 16 по 25 апреля и достигнет своего пика в ночь с 22 на 23 апреля. При безоблачной погоде звездопад можно будет наблюдать даже без оптического оборудования.

За один час в ночном небе будет пролетать до 20 падающих звезд со скоростью до 48 километров в секунду. По словам синоптика, шанс увидеть звездопад появится с понедельника, когда погода постепенно начнет улучшаться.

Четверг, 16 апреля, станет самым дождливым за весь апрель. Днем будет всего до +5. Ожидается усиление ветра. До конца недели погода сильно не изменится.